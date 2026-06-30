İran Meclis Başkanı Kalibaf: Petrol yaptırımları kalktı, yüzde 20 daha pahalı satıyoruz

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katıldığı televizyon programında ülkesinin ekonomi, enerji ve dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PETROLÜ YÜZDE 20 DAHA PAHALI SATIYORUZ"

Kalibaf, ABD’nin İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımları askıya almasının ardından petrol ihracatında önemli bir artış yaşandığını belirterek, “Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz” dedi.

Yaptırımların gevşetilmesi sonrası deniz ablukasının kalktığını ifade eden Kalibaf, bu süreçte 10-12 gün içinde 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettiklerini söyledi. Daha önce yaklaşık 50 gün boyunca hiç petrol satışı yapılamadığını dile getirdi.

"12 MİLYAR DOLARLIK İRAN VARLIĞI SERBEST KALACAK"

İran’ın yurt dışında toplam 24 milyar dolarlık varlığı bulunduğunu aktaran Kalibaf, bunun 12 milyar dolarlık bölümünün ihtiyaç duyulan malların alımı için İran Merkez Bankası’nın kullanımına bırakılacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime de değinen Kalibaf, boğaz üzerindeki egemenlik haklarından geri adım atmayacaklarını vurguladı. Kalibaf, bölgedeki geçiş düzenlemelerinin İran’ın belirlediği kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü ve güvenliğin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"5 MADDE UYGULANMADAN GÖRÜŞMELER BAŞLAMAYACAK"

ABD ile doğrudan müzakere yürütmediklerini ifade eden Kalibaf, mutabakat zaptındaki beş maddenin uygulanmaması halinde görüşmelere başlamayacaklarını belirtti. Diyalog zemininin korunmaması halinde savaşa hazır olduklarını da dile getirdi.

Nükleer meseleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini sürdürdüğünü ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

Uranyum zenginleştirmenin İran’ın hakkı olduğunu savunan Kalibaf, ülkenin füze kapasitesinin ise müzakere konusu yapılmamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.