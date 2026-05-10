İran medyası duyurdu: İran, ABD'nin önerisine yanıt verdi

ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes...

ABD-İsrail saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerle askıya alındı.

Söz konusu müzakerelerde bir sonuca varılamazken iki ülke arasındaki görüşmeler 'Hürmüz krizi' gölgesinde, Pakistan'ın arabuluculuğuyla devam ediyor.

İRAN'DAN ABD'YE SON TEKLİF

Bu kapsamda İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklandı.

TRUMP TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Bu teklifin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Trump, "Müzakereleri telefon üzerinden gerçekleştirmek konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ancak anlaşma olacağına çok emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde, hepsi anlaşma yapmak istiyor ama dağılmış vaziyetteler." dedi.

"İranlarılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor" diyen Trump, "Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İRAN, ABD'NİN TEKLİFİNE CEVAP VERDİ

Bu kapsamda, ABD tarafından İran'a saldırıların sonlanması için 14 maddelik yeni bir teklif gitti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran, ABD’nin saldırıların sonlandırılması için önermiş olduğu metne cevabını arabuluculara​​​​​​​ gönderdi.

İran'ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi.