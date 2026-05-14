İran Milli Takımı, Dünya Kupası'na 'ABD'ye ölüm' sloganlarıyla uğurlandı

İran A Milli Futbol Takımı, savaşın gölgesinde Amerika kıtasında düzenlenecek Dünya Kupası'na gidiyor.

Tahran’da, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İran Milli Futbol Takımı için geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva öncesi yapılan etkinlik, başkentte adeta miting havasına dönüştü.

İnkılap Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, milli takım için bestelenen marşlar eşliğinde tezahüratlarda bulundu. Futbolcuların da katıldığı törende, takımın 2026 Dünya Kupası’nda kullanacağı formalar kamuoyuna tanıtıldı.

İNKILAP MEYDANI’NDA MİLLİ TAKIM COŞKUSU

Meydanda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklarla milli takıma destek sloganları attı. Oyuncuların da taraftarlara eşlik etmesiyle tören zaman zaman coşkunun yükseldiği anlara sahne oldu.

Etkinlikte ayrıca İran kültür tarihinden önemli figürlerin canlandırıldığı gösteriler de yer aldı. Sahne performansları, görsel şovlarla birlikte izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

"ABD'YE ÖLÜM" SLOGANLARI

Tören sırasında bazı katılımcıların "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları attığı da görüldü. Etkinlikte hem destek mesajları hem de farklı ülkelere yönelik siyasi ifadeler dikkat çekti.

Organizasyon, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, alan çevresinde yoğun kalabalık oluştu.

MİLLİ TAKIM TÜRKİYE’DE KAMPA GİRECEK

Planlamaya göre İran Milli Futbol Takımı’nın 18 Mayıs’ta Türkiye’ye gelerek Antalya’da kamp yapacağı bildirildi.

Turnuva hazırlıklarının bu kamp sürecinde devam edeceği, takımın ardından Dünya Kupası maçları için Amerika kıtasına hareket edeceği aktarıldı.