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İran nükleer faaliyetlere tekrar başlayacak

Tahran hükümeti, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdi.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 08:32..
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İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Karar, İran'a yönelik yaptırımlardan geçici süre ile muafiyetin sona ermesinin hemen ardından geldi.

Dün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'nda İran devlet televizyonuna demeç veren İran Dışişleri Bakanı Zarif de, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık, "İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür." demişti.

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