İran, riyalden 4 sıfır atıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından gerçekleştirilen hükumet toplantısında, merkez bankasının İran milli parasından 4 sıfır atma teklifinin kabul edildiği duyuruldu.

YENİ BARA BİRİMİ TÜMEN OLACAK

İran milli parasından 4 sıfırın çıkartılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi ile milli paranın değer kazanacağı belirtilirken, Pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha ayrıntılı inceleneceği açıklandı.

DOLAR KURU GEÇEN SENE 42 BİNE SABİTLENMİŞTİ

Geçen yıl 1 ABD Doları’nın değeri 100 bin Riyal seviyesini aşmış, resmi olmayan Dolar/Riyal kuru 102 bin seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Bir günlük değer kaybının yüzde 12,5 olduğu piyasalarda dalgalanmayı önlemek isteyen Tahran yönetimi, Nisan ayında kuru 42 bin seviyesinde sabitleyerek, karaborsada döviz işlemi yapanlara yönelik sert tedbirler alınacağını açıklamıştı.