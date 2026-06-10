İran savaşında ABD'nin savunması darbe aldı: Kaybı rapor edildi

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28 Şubat'ta başlayan ve hızla bölgesel bir çatışmaya dönüşen ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 100 günü geride bıraktı.

İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi ve bölgesel vekil güçleri üzerinden İsrail'e yönelik tehdit algısı, savaşı tetikliyordu.

12 GÜN SAVAŞLARI'NIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

2025'te 12 Gün Savaşları yaşanmış, bu da gerilimi tırmandırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine ve askeri kapasitesini hedef alma yönündeki politikalarını somutlaştırdı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR ARDI ARDINA GELDİ

28 Şubat sabahı ABD ve İsrail güçleri, İran’ın çeşitli şehirlerindeki füze üsleri, hava savunma sistemleri ve askeri hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı.

Savaşın başlangıcından bu yana taraflar arasında hava ve füze saldırıları devam etti.

SAVAŞIN TARAFLARI ÖNEMLİ KAYIPLAR VERDİ

Özellikle hava saldırılarının yoğunluğu nedeniyle her iki taraf da önemli kayıplar verdi.

ABD'nin milyonlarca dolar maddi kaybının yanı sıra İran da onlarca sivil ve üst düzey yetkilisini savaşta kaybetti.

ABD'NİN SAVUNMASINDAN ONLARCASI EKSİLDİ

Bu çatışmada ABD'ye ait hava araçlarındaki kayıp ve hasarlar da dikkat çekti.

Savaşın başlamasından itibaren ABD'ye ait birçok hava aracı hasar gördü veya kaybedildi.

Savaşın başından bu yana ABD'nin kaybı ise şöyle:

- 24 adet MQ-9 Reaper İHA

- 7 adet KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı

- 4 adet MH-6 Little Bird helikopteri

- 3 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı

- 3 adet UH-60 Black Hawk helikopteri

- 2 adet MC-130J Commando II özel harekat uçağı

- 1 adet E-3 Sentry AWACS erken ihbar ve kontrol uçağı

- 1 adet AH-64 Apache taarruz helikopteri

- 1 adet MQ-4C Triton İHA

- 1 adet F-35A Lightning II savaş uçağı

- 1 adet HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopteri

- 1 adet A-10 Thunderbolt II saldırı uçağı