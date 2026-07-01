İran sınırında tırcıların kuyruk çilesi: 12 kilometreyi buldu

Türkiye’nin İran’a açılan Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’nda, İran gümrüğünde yaşanan sistemsel aksaklık nedeniyle yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

KUYRUK HER GEÇEN GÜN UZUYOR

İran’a geçiş yapmak isteyen tır sürücülerinin sınır kapısında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle araçlar günlerdir ilerleyemiyor.

Edinilen bilgilere göre, İran tarafındaki teknik sorun nedeniyle geçiş işlemleri yavaşlarken kuyruk, her geçen gün daha da uzadı.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR

Yaklaşık 5 gündür sınırda beklediklerini belirten sürücüler, sıcak hava şartlarında zor durumda kaldıklarını ifade etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini dile getiren şoförler, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

17 yıldır tır şoförlüğü yaptığını söyleyen Ferhat Bekşey, 5 gündür gümrük kapısında sıra beklediğini belirtti.

Kuyrukta bekleyen sürücülerden Sohrap Sorabi ise bölgede lavabo ve banyo gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanların yetersiz olduğunu ifade ederek, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etti.