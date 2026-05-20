İran: Son 24 saatte 26 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor.

İsrail ve ABD’nin saldırıları sonucunda İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı’nda, son 24 saate ait gemi geçiş sayıları açıklandı.

SON 24 SAATTE 26 GEMİ GEÇİŞ YAPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi hareketliliğine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bölgedeki güvenliğe ve geçiş prosedürlerine dikkat çekilerek, “Son 24 saat içerisinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere toplam 26 gemi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin koordinasyonu ve sağladığı güvenlik eşliğinde Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmıştır.” ifadelerine yer verildi.

GEÇİŞLER İZİN ALINARAK YAPILABİLİYOR

Bölgedeki deniz trafiğinin sıkı denetim altında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin halihazırda yalnızca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nden izin alınarak ve tam koordinasyon sağlanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 65 YÜKSELDİ

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

BOĞAZ'DAN GEÇEN GEMİLERE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğaz'dan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.