İran: Son 24 saatte 33 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor.

İsrail ve ABD’nin saldırıları sonucunda İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı’nda, son 24 saate ait gemi geçiş sayıları açıklandı.

SON 24 SAATTE 33 GEMİ GEÇİŞ YAPTI

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin ‘Hürmüz Boğazı’ ile ilgili açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, son 24 saatte petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 33 geminin, donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ifade edildi.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 65 YÜKSELDİ

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.