İran: Son çatışmaların nedeni ateşkes ihlali ve deniz ablukası

Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde açıklama yapan Muhammed Bakır Kalibaf, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde İsrail ile yaşanan çatışma süreci ve Lübnan hattındaki gelişmelere dikkat çekti.

Kalibaf, gerilimin temelinde ateşkes ihlalleri ve deniz ablukası uygulamalarının bulunduğunu ifade ederek, İran’ın hem diplomatik hem de askeri alanda karşılık verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

GERİLİMİN NEDENİ OLARAK ATEŞKES VE ABLUKA GÖSTERİLDİ

Kalibaf, yaptığı açıklamada son dönemde yaşanan çatışma ve gerilimlerin ana sebebinin ateşkesin ihlal edilmesi ve deniz ablukası uygulamaları olduğunu belirtti.

İranlı yetkili, bu durumun bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini ve mevcut krizin bu gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti.

LÜBNAN VE İSRAİL HATTINA ATIF

Açıklamasında Lübnan’a yönelik önceki saldırılara da değinen Kalibaf, İran’ın bu süreçte müzakereler ve caydırıcılık politikasıyla hareket ettiğini savundu.

İsrail’in saldırılarını durdurmak için farklı araçların devreye alındığını ifade eden Kalibaf, sürecin yalnızca diplomatik değil aynı zamanda askeri denge unsurlarını da içerdiğini dile getirdi.

“ASKERİ VE DİPLOMATİK SÜREÇ EŞ ZAMANLI YÜRÜR”

Kalibaf, askeri güç ile diplomasi arasında bir çelişki olmadığını belirterek, iki sürecin birbirini tamamladığını vurguladı.

“Ne diplomasi askeri harekâta engel, ne de askeri harekât diplomasiye” ifadelerini kullanan Kalibaf, İran’ın çok yönlü bir strateji izlediğini söyledi.

MÜZAKERELERİN HEDEFİ GÜVENLİK VURGUSU

İranlı yetkili, yürütülen müzakerelerin amacının savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanması olduğunu ifade etti.

Kalibaf, müzakerelerin ABD ile normalleşme amacı taşımadığını özellikle vurgulayarak, sürecin bölgesel istikrar odaklı olduğunu belirtti.

“ASKERİ VE DİPLOMATİK DENGE SÜRECEK”

Açıklamasında İran Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü olası tehdide karşı hazırlıklı olduğunu da dile getiren Kalibaf, ülkesinin hem sahada hem de diplomatik masada aktif rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Yetkililer, mevcut stratejinin bölgesel gelişmelere göre şekillendirilmeye devam edeceğini ifade ediyor.