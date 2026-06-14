İran: Tahran, anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadı

Orta Doğu'da anlaşma umudu sürüyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Anlaşmanın pazar günü imzalanması planlanıyor" açıklamasına rağmen İran, sürece ilişkin belirsizlik mesajları veriyor.

"ANLAŞMA KONUSUNDA HENÜZ NİHAİ BİR KARAR ALINMADI"

İran medyasında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, Tahran yönetiminin ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadığı bildirildi.

Haberde, anlaşma zaptının siyasi, hukuki ve teknik yönlerine ilişkin incelemenin uzmanlar ve karar alma düzeylerinde sürdüğü belirtildi.

KATARLI HEYET TAHRAN'DA

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya göre Katar’dan bir heyet, ABD ile İran arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere bugün Tahran’a geldi.

Arabuluculuk heyetine Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani’nin danışmanı başkanlık ediyor.

Tasnim Haber Ajansı ise ziyaretin amacının "diplomatik süreçteki son gelişmeleri gözden geçirmek" olduğunu aktardı.