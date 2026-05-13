İran: Taleplerimiz asgari şartlardır

Amerika-İran Savaşı'nın etkileri tüm dünyada kendini hissettirmeye devam ediyor.

Pakistan'ın başkentinde yapılan ateşkes görüşmelerinin olumsuz geçmesiyle tansiyon yeniden yükseldi.

Başarısız geçen görüşmeler sonrasında İran tarafından önemli açıklamalar yapıldı.

TRUMP’IN KABUL ETMEDİĞİ ŞARTLAR AŞIRI DEĞİLDİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile savaşın sona erdirilmesine yönelik sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilen önerilerin ‘aşırı talepler’ olmadığını ifade etti.

"GERÇEK BARIŞ TEHDİT İLE OLMAZ"

Garibabadi, İran’ın ‘net ilkeler’ doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, “Gerçek barış, tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemez.” dedi.

İranlı yetkili ayrıca ABD’nin sunduğu teslimiyet belgesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

"İRAN’IN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR"

Savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi, yeniden yaşanmamasının sağlanması, oluşan zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran’ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"TALEP ETTİKLERİMİZ ASGARİ KOŞULLARDI"

Garibabadi, bu şartların ‘maksimum talepler değil’, aksine yasa dışı güç kullanımına dayalı olarak başlayan bir krizin sona erdirilmesini amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun, ciddi ve kalıcı bir düzenlemenin asgari koşulları olduğunu söyledi.