İran televizyonlarında dikkat çeken görüntüler: Silah kullanımını anlattılar

ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, müzakereler sonrası askıya alınsa da Orta Doğu'daki gergin hava devam ediyor.

ABD ile Pakistan arabuluculuğunda görüşmelere devam ederken İran tarafından dikkat çekici görüntüler geldi.

İran Devlet Televizyonları, sivillere silah kullanmanın temel yöntemlerini öğretmeye başladı.

HALKA SİLAH KULLANIMINI ANLATTILAR

İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan üç farklı programda yer alan görüntüler, sosyal medyada dikkat çekti.

Görüntülerde sunucuların, şarjör takma, nişan alma ve atış pozisyonu gibi temel askeri hareketleri anlattığı görüldü.

Söz konusu görüntülerde; sunucuların silah kullanımı ve atış tekniklerini anlattığı görülürken, hedef olarak BAE bayrağı gösterilmesi ise dikkat çekti.

İSLAMABAD'DA ÇIKMAZA GİREN GÖRÜŞMELER

Karşılıklı saldırılar ve açıklamaların ardı ardına geldiği savaşta, kritik bir noktaya gelindi.

Geçtiğimiz ay, Pakistan arabuluculuğunda geçici bir ateşkes ilan edildi ancak müzakereler tıkandı; belirsizlik sürüyor.

Ateşkes sonrası İslamabad’da görüşmeler yapıldı ancak İran’ın, savaşın tüm cephelerde bitmesi, yaptırımların kaldırılması, tazminat, Hürmüz’de egemenlik gibi talepleri ile ABD’nin nükleer sınırlamalar, füze programı gibi talepleri, tarafları memnun etmedi.

TRUMP, İRAN'IN SON TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son teklifini 'kabul edilemez' bulduğunu belirterek, ateşkesi 'hayat destek ünitesinde' olarak tanımladı.

Donald Trump, Hark Adası’na yönelik olası saldırı sinyali verdi.

İran petrolünün kalbi olarak da anılan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını yöneten kritik bir bölge konumunda.