İran televizyonu, olası ABD saldırısına karşı halka silah eğitimi veriyor

İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, gerilim tırmandı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve misilleme saldırılarıyla; küresel enerji piyasalarını sarstı.

TARAFLAR ŞARTLARDAN MEMNUN KALMADI

Karşılıklı saldırılar ve açıklamaların ardı ardına geldiği savaşta, kritik bir noktaya gelindi.

Geçtiğimiz ay, Pakistan arabuluculuğunda geçici bir ateşkes ilan edildi ancak müzakereler tıkandı; belirsizlik sürüyor.

Ateşkes sonrası İslamabad’da görüşmeler yapıldı ancak İran’ın, savaşın tüm cephelerde bitmesi, yaptırımların kaldırılması, tazminat, Hürmüz’de egemenlik gibi talepleri ile ABD’nin nükleer sınırlamalar, füze programı gibi talepleri, tarafları memnun etmedi.

'PETROLÜN KALBİ'NE SALDIRI SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son teklifini 'kabul edilemez' bulduğunu belirterek, ateşkesi 'hayat destek ünitesinde' olarak tanımladı.

Donald Trump, Hark Adası’na yönelik olası saldırı sinyali verdi.

İran petrolünün kalbi olarak da anılan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını yöneten kritik bir bölge konumunda.

İRAN TELEVİZYON YAYINIYLA OLASI SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Uluslararası medyada, Trump yönetiminin bu adaya yönelik kara saldırısı seçeneklerini masada tuttuğu konuşuluyor.

Bu söylentilerin gölgesinde, İran ise hazırlık yapmayı ihmal etmiyor.

İran Devlet Televizyonu ekranlarında dikkat çeken bir hazırlık yayımladı.

DEVLET KANALINDAN HALKA, SİLAH EĞİTİMİ

Birkaç programda sunucular ve konuklar, stüdyoda 'AK-47' olduğu tahmin edilen, tüfekleri ellerine alarak temel silah kullanımı, şarjör takma, nişan alma ve atış eğitimi gerçekleştirdi.

Yayınlar, 'gerekirse savaşa katılma' ve 'ABD kara istilasına hazırlık' olarak yapıldı.

İran medyası ve sosyal medya hesapları bunu, sivil halkın savunma bilincini artırma ve olası bir işgale karşı kitlesel direniş hazırlığı olarak yorumladı.