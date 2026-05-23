İran: Trump'ın talepleri kabul etmekten başka çaresi yok

Savaş bölgesinde gerilim sürüyor...

ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşta sert uyarılar gelirken Tahran'dan 14 maddelik müzakere açıklaması yapıldı.

SAVAŞ SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayinik, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TALEPLERİ KABUL ETMEKTEN BAŞKA ÇARESİ YOK"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan çıkış yolunun, İran halkının taleplerinin karşılanması ile mümkün olacağını söyleyen Telayinik, "Trump'ın İran halkının taleplerini ve ülkemizin meşru haklarını kabul etmekten başka çaresi yok." ifadelerini kullandı.

Savaşın sürmesinin hem ABD halkı hem de uluslararası toplum açısından daha büyük zararlara yol açacağını dile getiren Telayinik, İran'ın sunduğu önerilerin kabul edilerek bu zararın önlenmesi gerektiğini söyledi.