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İran: Ülkemiz Hindistan için güvenilir bir petrol tedarikçisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın, Hindistan için daima güvenilir bir petrol tedarikçisi olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini söyledi.

AA | 08.01.2019 - 09:13..
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Zarif, Yeni Delhi Havalimanı'nda 3 günlük Hindistan ziyaretiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile Hindistan ilişkilerini değerlendirdi.

GÖRÜŞME YAPACAKLAR

İran'dan, devlet ve özel sektör yöneticilerinin yanı sıra siyasilerden oluşan bir heyetle Hindistan'da temaslarda bulunacağını aktaran Zarif, ziyaret çerçevesinde, Yeni Delhi'nin önemli makamlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Hindistan ve İran ilişkilerinin, ABD yaptırımlarından sonra da iyi olmaya devam ettiğini dile getiren Zarif, iki ülke bankaları arasında imzalanan anlaşma ile ithalat, ihracat ve mali ihtiyaçların temin edileceğini belirtti.

İran: Ülkemiz Hindistan için güvenilir bir petrol tedarikçisi

"İRAN HİNDİSTAN İÇİN GÜVENİLİR BİR PETROL TEDARİKÇİSİ"

İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çok fazla zemin olduğunu vurgulayan Zarif, bunlardan bir tanesinin Çabahar Limanı olduğunu ve Hindistan'ın hem bu liman hem de İran'ın transit altyapısı ile çok alakadar olduklarını söyledi.

"İran, Hindistan için daima güvenilir bir petrol tedarikçisi ve öyle olmaya devam edecek." ifadesini kullanan Zarif, bu ülke ile ilişkilerini her alanda geliştireceklerini söyledi.

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