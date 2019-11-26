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İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, "ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz." dedi.

AA | 26.11.2019 - 02:29..
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İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran'da rejim yanlıları, geçen haftaki benzin zammı protestolarına tepki amacıyla başkent Tahran'da gösteri düzenledi.

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

GÖSTERİCİLER "FİTNECİ" OLARAK SUÇLANDI

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganların atıldığı gösteride, benzine 15 Kasım'da yapılan yüzde 300'lük zammı protesto edenler "fitneciler" olarak suçlandı. Gösteride, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine karşı dövizler de taşındı.

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

"CEVAPSIZ VE İNTİKAMSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, burada yaptığı konuşmada, benzin zammına gösterilen tepkileri "savaş" ve "senaryo" şeklinde nitelendirdi. Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

"SİZİ YOK EDERİZ"

İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu iddia ettiği ülkeleri şu sözlerle hedef aldı: "ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz."

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

PROTESTOLARDA 115 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı. Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

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