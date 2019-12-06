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İran vatandaşını yanlışlıkla Afganistan'a gönderdiler

İran’ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde İran polisi tarafından tutuklanan genç yanlışlıkla Afganistan’a gönderildi. Afgan uyruklu sanılan işitme engelli genç, ülkesine tekrar dönebilecek.

İHA | 06.12.2019 - 10:08..
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İran’ın İlam eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki işitme engelli Hamid As, Loristan eyaletinin Hürremabad şehrinde polis kontrolü sırasında tutuklanmış ve Afgan uyruklu sanıldığı için Afganistan’a gönderilmişti.

AFGAN UYRUKLU SANIP GÖNDERDİLER

İşitme engeli olan Hamid As’ın kendisini ifade edememesinden dolayı polisin Hamid As’ı Afganistan’dan ülkeye kaçak giren Afgan uyruklu bir genç sandığı ve bu nedenle Afganistan’a gönderildiği belirtildi.

İran vatandaşını yanlışlıkla Afganistan'a gönderdiler

AİLESİ DURUMU AÇIKLADI

20 yaşındaki Hamid As’ın eve dönememesi ile endişelenen ailesinin polise giderek durumu açıkladığı ve İranlı yetkililerin gencin Afganistan’dan getirilmesi için işlemleri başlattığı ifade edildi.

İran vatandaşını yanlışlıkla Afganistan'a gönderdiler

2 GÜN İÇİNDE DÖNECEK

Yanlışlıkla Afganistan’a gönderilen Hamid As’ın babası çocuklarının 2 gün içerisinde ülkeye getirileceğini ve şu anda ise Afganistan’daki İran Büyükelçiliğine götürüldüğünü açıkladı.

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