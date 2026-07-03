İran ve Umman, Hürmüz Boğazı için yeni bir ücret planı önerdi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay İsviçre'de ABD ve İran, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbestçe geçmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden alınması beklenen ücretler konusundaki tartışmalar ve yönetim şekli hakkında tartışmalar devam etti.

NBC haber sitesi; İran ve Umman'ın, Hürmüz'den geçen gemilerden ücret toplanması konusunda ve Boğaz'ın yönetiminde değişiklikler içeren yeni bir yasa taslağını ABD'ye ilettiğine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YÖNETİMİ GÖRÜŞMELERLE BELİRLENECEK

Habere göre yeni yasa taslağıyla Hürmüz Boğazı'nın yönetimi, İran ve Umman'ın diğer Basra Körfezi ülkeleriyle yapacağı görüşmelerle belirlenecek.

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, bu hafta verdiği bir röportajda, gemilere zorunlu geçiş ücreti uygulanmasını desteklemediklerini belirtti.

ÜCRETLER ARASINDA AYRIM

Bakan Al Busaidi, zorunlu geçiş ücretleri ile Malakka ve Singapur boğazlarındaki modellere benzer şekilde, hayati su yolunun bakımı için nakliye şirketlerinden alınacak gönüllü ücretler arasında bir ayrım yapılması gerektiğini ifade etti.

UMMAN HENÜZ RESMİ BİR TEKLİF SUNMADI

Görüşmelere yakın kaynaklar, planın yakın zamanda ABD'ye iletildiğini belirtirken Orta Doğulu bir yetkili ise olası mekanizmalar konusunda ABD'ye danışılmasına rağmen Umman'ın henüz resmi bir teklif sunmadığını aktardı.

Müzakerelere yakın bir kaynak, ABD'li müzakerecilerin teklifle ilgili endişeleri olduğunu ancak konuyu Ummanlı yetkililerle görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

ZORUNLU GEÇİŞ ÜCRETİ YER ALMIYOR

Kaynak, Umman'ın nakliye trafiğinden zorunlu ücret alınmaması yönündeki taahhüdünü koruduğunu ve taslakta zorunlu bir geçiş ücretinin yer almadığını vurguladı.

"İRAN'IN ÜCRET TALEP EDEMEYECEĞİNİ AÇIKÇA BELİRTMİŞTİR"

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın ücret talep edemeyeceğini açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Dünya petrol ve doğalgaz arzının yüzde 20'sinin taşındığı Boğaz'ın ücretli hale getirilmesi fikrine ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri karşı çıkıyor.

"GEÇİŞ ÜCRETİ VEYA VERGİ ALINMASINA İZİN VERİLEMEZ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen hafta gerçekleştirdiği Orta Doğu ziyareti sırasında, "Hiçbir ülkenin uluslararası bir su yolundan geçiş ücreti veya vergi almasına izin verilemez. Mevcut uluslararası hukuk budur." açıklamasında bulundu.

Orta Doğulu bir yetkili, İran'ın ücret toplanması konusunda ısrarcı olduğunu ve Amerikalıların eninde sonunda bunun bir versiyonunu kabul edeceğine inandığını iddia etti.

İRAN VE UMMAN ARASINDA PAYLAŞTIRILACAK

Yetkili, toplanacak fonların uluslararası toplum ve Uluslararası Denizcilik Örgütü ile istişare içinde toplanabileceğini, kabul edilmesi halinde ise İran ve Umman arasında paylaşılacağını belirtti.

Fonların, Malakka Boğazı'ndaki gibi çevre risklerinin değerlendirilmesi, kurtarma çalışmaları ve teknik destek için kullanılabileceği kaydedildi.