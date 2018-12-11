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İran yüzünden başkan olamadım

Irak'ın eski başbakanı Haydar el-İbadi, İran'ın, ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturmasını engellediğini söyledi.

AA | 11.12.2018 - 22:24..
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İbadi, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Sanırım İran, ABD'nin yaptırımlarını uygulayacağımızı söylemem nedeniyle ikinci kez başbakan olmamı engelledi. İranlılar, bundan ciddi anlamda korktular, o yüzden şimdiki başbakanı (Adil Abdulmehdi) desteklediler." dedi.

İran'ın içinde irade çatışması olduğunu ve bunu Irak'a güçlü nüfuzu nedeniyle taşıdığını savunan İbadi, Irak'ın da bundan etkilendiğini belirtti.

İran yüzünden başkan olamadım

DEAŞ BİTİRİLMEK YERİNE ABLUKAYA ALINDI

ABD'nin Irak'ta DEAŞ'a karşı tavrını da değerlendiren İbadi, "ABD, DEAŞ'ın bitirilmesinden yana değildi. Özellikle Enbar'da DEAŞ'ın üstüne gidilmesi yerine abluka altına alınmasını istedi." yorumunda bulundu.

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