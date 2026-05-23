İran'a saldırı iddiası: Trump, oğlunun düğününe katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada hesabından 48 yaşındaki en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump yaptığı paylaşımda, oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını duyurdu.

"ABD'YE OLAN SEVGİM BUNA İZİN VERMİYOR"

Trump, "Oğlum Don Jr. ve Trump Ailesi'nin en yeni üyesi, yakında evleneceği eşi Bettina ile birlikte olmayı çok istememe rağmen hükümet şartları ve ABD'ye olan sevgim buna izin vermiyor.

Bu önemli dönemde Washington D.C.'de, Beyaz Saray'da kalmamın önemli olduğunu düşünüyorum. Don ve Bettina'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

İRAN'A YENİDEN SALDIRI İDDİASI

CNN'in haberine göre düğün, bu hafta sonu Bahamalar'daki küçük bir adada yapılacak.

ABD merkezli haber kuruluşu CBS, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığını iddia etmişti.