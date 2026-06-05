İran’da 2 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi

İran’da, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla 2 binden fazla mahkumu kapsayan af ve ceza indirimi kararı alındı. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney tarafından onaylanan düzenleme, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Karar, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei’nin önerisi üzerine hayata geçirildi.

2 BİNDEN FAZLA MAHKUMU KAPSIYOR

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, düzenleme kapsamında Devrim Mahkemeleri, Genel Mahkemeler ve Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumları tarafından hüküm giymiş mahkumlar yer alıyor.

Karar doğrultusunda en az 2 bin mahkumun tahliye edilmesi, bazı hükümlülerin ise ceza indirimi alması öngörülüyor.

BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Yetkililer, düzenlemenin tüm mahkumları kapsamadığını belirtti. Buna göre; güvenlik suçları, casusluk, ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı eylemler ve kamu düzenini tehdit eden suçlar affın dışında tutuldu.

Bu kapsamda değerlendirilen kişilerin af veya indirimden yararlanamayacağı bildirildi.

LİDERİN ANAYASAL YETKİSİ

İran Anayasası’nın 110. maddesi uyarınca, ülke liderine mahkumlar için af yetkisi tanınıyor. Bu yetki çerçevesinde Hamaney, Yargı Erki’nin önerisiyle her yıl dini ve ulusal günlerde benzer af kararlarını onaylıyor.

GADİR-İ HUM BAYRAMI VE KARARIN ZAMANLAMASI

Şii Müslümanlar tarafından önemli dini günlerden biri olarak kabul edilen Gadir-i Hum Bayramı, İran’da her yıl kutlanıyor.

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Veda Haccı dönüşünde Hz. Ali’yi manevi lider ilan ettiği gün olarak anılan bayram kapsamında alınan bu karar, geleneksel af uygulamalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.