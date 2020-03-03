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İran’da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı

İran'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, devletin üst kademelerinde can almaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre 23 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı doğrulandı.

AA | 03.03.2020 - 12:59..
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İran’da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

VEKİLLERİN HALKLA GÖRÜŞMESİ YASAKLANDI

Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

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MECLİS FAALİYETİNE DEVAM EDECEK

Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 66'ya, vaka sayısı ise 1501'e yükselmişti.

DİN ADAMLARI DA HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran’da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bilindiği üzere İran'da koronavirüsle mücadele edebilmek için hastanelerde tütsüler yakılıyordu. Ancak bu yöntem hiçbir yerde çözüm olmadı.

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