İran'da 3 bağımsız grup korona aşısı için çalışıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, ülkede 3 bağımsız grubun koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığını belirtti.

Settari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KLİNİK ÇALIŞMA YAPILIYOR

İran'da koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk andan itibaren teknoloji firmalarının ve araştırmacıların salgınla mücadelede kullanılacak maske, dezenfektan gibi koruyucu tıbbi malzemelerin yanı sıra aşı, ilaç ve koronavirüs tespit kiti gibi tıbbi malzemelerin temini için de çalışmaya başladığını belirten Settari, "Üç bağımsız grup, koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor ve halihazırda her gün yüzlerce klinik çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"SALGIN, İNSAN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK" DEĞERLENDİRMESİ

Koronavirüsü "davetsiz misafir" olarak tanımlayan Settari, salgının gelecekte insan yaşamında özellikle eğitim, tatil, alışveriş gibi alışkanlıklarda önemli değişikliklere yol açacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari, aşı çalışması yapan söz konusu gruplar hakkında ise ayrıntılı bilgi vermedi. Piştaz Tıp Medikal Şirketi, 25 Mart'ta, ürettikleri koronavirüs teşhis kitinin Sağlık Bakanlığı onayından geçtiğini ve seri üretime başladıklarını duyurmuştu.

İRAN'DA SON DURUM

İran Savunma Bakanlığı, koronavirüs teşhis kitini 30 Mart Pazartesi günü Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen bir törenle kamuoyuna tanıtmıştı. İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a, vaka sayısı ise 50 bin 468'e ulaştı.