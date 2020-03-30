İran'da 3 günlük bir bebekte koronavirüs tespit edildi

Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Kulüpleri bekleyen ödemeler

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri de maddi yönden bir hayli etkiledi. Kalan 4 aylık süreçte maaşları ödemek zorunda olan 4 büyükleri bekleyen toplam tutar, 66 milyon euro.