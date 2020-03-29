İran'da 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

İran'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, koronavirüs testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı." dedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Söz konusu bebeğin, ülkede koronavirüs tespit edilen en küçük hasta olduğunu dile getiren Bazeli, küçük bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

SON ÖLÜ SAYISI 2 BİN 517 OLARAK AÇIKLANDI

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.



Ülkede, dün itibarıyla can kaybı 2 bin 517'ye, vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı.