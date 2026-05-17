İran’da 6 bin 500'den fazla kişi 'hainlik ve casusluk' şüphesiyle gözaltına alındı

Orta Doğu'da savaş devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmada henüz kalıcı barış sağlanamazken taraflar iç cephelerini güçlendirmek için bazı hamlelerde bulunuyor.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ülkesindeki gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

6 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ CASUSLUK ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Radan, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkede 6 bin 500’den fazla kişinin "hainlik ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

İranlı yetkili ayrıca, gözaltına alınanlardan 567’sinin "İran yönetimi karşıtı devrimci gruplarla bağlantılı" olduğunu öne sürdü.

PROTESTOLARLA İLGİLİ İŞLEMLERDE DEVAM EDİYOR

Radan ayrıca, Aralık 2025'te başlayan protestolarla ilgili gözaltı işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

İran'da artan ekonomik belirsizlikler sonrası 28 Aralık'ta başlayan protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

HAMANEY'İN ÖLDÜRLMESİ SONRASI YAPILAN KUTLAMALAR

Savaşın ilk gününde İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından bazı vatandaşlar sokaklara çıkarak kutlama yapmıştı.

Öte yandan bazı isimler ise sosyal medya üzerinden dans ettikleri videoları yayınlamıştı.