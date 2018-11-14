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İran'da 'Altın Sultanı' idam edildi

Altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stoklamakla suçlanan 'Altın Sultanı' lakaplı Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi Muhammed İsmail Kasımi infaz hükmü verildi.

AA | 14.11.2018 - 11:34..
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İran devlet televizyonunun haberine göre, mahkeme tarafından "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen kamuoyunda "Altın Sultanı" olarak bilinen Mazlumin ile iş birlikçisi Kasımi'nin cezaları sabaha karşı Tahran'da infaz edildi.

FESAT ÇIKARMAKLA SUÇLANMIŞTI

Mazlumin, ülkenin döviz ve altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stokladığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Bu yüzden ülke medyasında "Altın Sultanı" olarak adlandırılan Mazlumin, yargılandığı davada kendisine yöneltilen "ekonomik sistemi bozmaya yönelik yolsuzluk ağı kurmak, bu ağı yönetmek ve ülke çapında büyük oranda yasa dışı şekilde izinsiz para ve döviz işlemleri yapmak üzere yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamalarının mahkeme heyeti tarafından sabit görülmesi üzerine idama mahkum edilmişti.

YÜKSEK MAHKEMEDE CEZALARI ONANDI

Mazlumin'in iş birlikçisi olarak adlandırılan Kasımi de"çete üyesi olmak ve yasa dışı işlemlerle ülkenin finansal ve ekonomik sistemini bozmak yoluyla yeryüzünde fesat çıkarmak"suçlamasıyla yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. İki mahkumun cezaları 21 Ekim'de Yüksek Mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşmişti.

147 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, geçen ay yaptığı açıklamada, altın ve döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle şu ana kadar 147 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi de 5 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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