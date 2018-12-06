İran'da bombalı saldırı: 4 ölü

İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. İran Devlet Televizyonu, bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

İran'ın Çabahar kentinde bombalı saldırı ViDEO

Bir yetkili televizyona yaptığı açıklamada, bombanın bir polis karakolu yakınında bir araçta infilak ettiğini söyledi.

İNTİHAR BOMBACISI

Televizyon haberinde, bir intihar bombacısının polis merkezi yakınında durdurulması üzerine bombayı patlattığı belirtildi. IRNA ajansı da olayın olduğu yerin yakınlarından silah sesleri duyulduğunu haber verdi.