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İran'da bombalı saldırı: 4 ölü

İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonrası 4 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 11:07..
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İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. İran Devlet Televizyonu, bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

İran'da bombalı saldırı: 4 ölü

İran'ın Çabahar kentinde bombalı saldırı ViDEO

Bir yetkili televizyona yaptığı açıklamada, bombanın bir polis karakolu yakınında bir araçta infilak ettiğini söyledi.

İran'da bombalı saldırı: 4 ölü

İNTİHAR BOMBACISI

Televizyon haberinde, bir intihar bombacısının polis merkezi yakınında durdurulması üzerine bombayı patlattığı belirtildi. IRNA ajansı da olayın olduğu yerin yakınlarından silah sesleri duyulduğunu haber verdi.

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