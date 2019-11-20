İran'da cenaze töreni 'karşıt' gösteriye dönüştü

İran'da akaryakıt zammıyla sokağa inen göstericilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren güvenlik güçlerinin cenazeleri bugün başkent Tahran'dan kaldırıldı.

Büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze töreni, karşıt gösterilere neden oldu.

BÜROKRAT VE DİN ADAMLARI KATILDI

Devlet adamları, Devrim Muhafızları Ordusu mensupları ve Şii din adamlarının katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinde cuma gününden bu yana devam eden benzin zammı protestolarına tepki gösterildi.

ABD VE İSRAİL'E TEPKİ

Karşıt gösteriye dönüşen cenaze törenlerinde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılarak, hükümetten "basiretli" olması ve yargı erkinden de katillerin cezalandırılması istendi.

GÖSTERİLER BÜYÜK TAHRİBATA YOL AÇTI

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Benzin istasyonu ve bankalar ateşe verildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

5 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı.