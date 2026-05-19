İran'da düşmanla işbirliği iddiasıyla 52 kişinin mal varlığına el konuldu

İran’da güvenlik ve yargı kurumlarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dikkat çeken bir karar alındı. Zencan eyaletinde, “düşmanla işbirliği” yaptığı iddia edilen gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen 52 kişinin mal varlıklarına el konuldu.

Zencan eyaletinde alınan karar, ülke gündeminde geniş yankı uyandırırken, süreçle ilgili detaylar İran basınında yer aldı.

YARGI KARARIYLA MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu kişiler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda yargı makamları el koyma kararı verdi. Şüphelilerin, “düşmanla işbirliği yapan gruplarla bağlantılı olduğu” iddia edildi.

Yetkililer, mal varlığına el konulan 52 kişiden 7’sinin ülke içinde gözaltında bulunduğunu, 45 kişinin ise yurt dışında yaşadığını bildirdi.

SÜREÇTE GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

İran’da benzer iddialarla yürütülen soruşturmaların son dönemde arttığı dikkat çekerken, yetkililer güvenlik ve devlet düzenine yönelik tehditlere karşı adımların sürdüğünü ifade ediyor.

Soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtilirken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin yargı makamlarınca takip edildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ DOSYALARLA BAĞLANTI DİKKAT ÇEKİYOR

Yetkililer, mayıs ayı içerisinde de benzer suçlamalarla 270’ten fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu hatırlatarak, yürütülen işlemlerin devlet güvenliğine yönelik iddialar çerçevesinde değerlendirildiğini belirtiyor.

Süreçle ilgili incelemeler devam ederken, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.