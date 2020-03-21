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İran'da fuar alanları ile spor salonları hastane oluyor

İran'daki hastaneler koronavirüs salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.

AA | 21.03.2020 - 17:51..
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Artan koronavirüs vakaları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet verecek.

Ülkenin değişik şehirlerinde spor salonları da boşaltılıyor ve koronavirüs hastaları için hazır hale getiriliyor.

İran'da fuar alanları ile spor salonları hastane oluyor

45 BİN METREKARE ALANDA 3 BİN YATAK HAZIRLANACAK

İranmall Halkla İlişkiler Müdürü Murtaza Guruki, sosyal sorumluluk çerçevesinde AVM'nin 45 bin metrekarelik fuar alanını Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunduklarını ve burada 3 bin yataklı geçici hastane oluşturduklarını söyledi. Guruki, kurulum masrafları kendileri tarafından karşılanan geçici hastanenin Sağlık Bakanlığı'nın yönetiminde yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

İran'da fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor İZLE

NORMAL BİR HASTANE GİBİ OLACAK

İranmall Sağlık Birimi Müdürü Dr. Leyli Hüseyni de koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'nin kapalı olduğunu ve kurulan geçici hastanede her türlü ihtiyaca cevap verilebileceğini dile getirerek, "Şu an tam teçhizatlı bin yatak hazırlanıyor. Bu sayı 3 bine çıkacak. Elektroşok, vantilatör, stream pompa ve her türlü hastalıkları gösteren monitörler hazır bulunduruldu. Normal bir hastanede olması gereken tüm donanım burada mevcut." ifadelerini kullandı.

İran'da fuar alanları ile spor salonları hastane oluyor

1556 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son verilere göre yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 556 ve vaka sayısının 20 bin 610'a ulaştığı İran'da hükümet yetkilileri ABD yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını savunuyor.

İran'da fuar alanları ile spor salonları hastane oluyor

'ABD YAPTIRIMLARINI KALDIRSIN'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşmüş ve ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.

İran'da fuar alanları ile spor salonları hastane oluyor

RUHANİ'DEN AÇIK MEKTUP

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istemişti. Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin koronavirüsle mücadelesine engel olduğunu ve can kayıplarına yol açtığını belirterek, "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin." ifadesini kullanmıştı.

İran'da fuar alanları ile spor salonları hastane oluyor

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