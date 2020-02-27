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İran’da hastaneler virüse karşı tütsüyle korunuyor

Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ülkede hastanelerde dezenfeksiyon amaçlı kullanılan tütsü yöntemi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 11:22..
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İran’da hastaneler virüse karşı tütsüyle korunuyor

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, İran’da da etkisini artırarak devam ediyor.

Ülkenin oldukça şiddetli bir biçimde karşılaştığı salgında şu ana kadar bildirilen ölü sayısı 19’u bulurken, son verilere göre toplam vaka sayısı da 140’a yükseldi.

VİRÜSE KARŞI TÜTSÜ

Ülke genelinde birçok şehirde rastlanan virüse karşı ise hastanelerde oldukça komik koruma yöntemleri ortaya çıktı.

İran’da hastaneler virüse karşı tütsüyle korunuyor İZLE

Sosyal medyada oldukça tepki çeken görüntülerde, acil servisteki görevliler, dezenfektan olarak tütsü yakıyor.

"EN İYİ ÇARE"

İran’da kaydedildiği bildirilen görüntülerde elinde çeşitli ot karışımının yakıldığı tütsü, virüsü öldürmek amacıyla bir görevli tarafından acil servis içinde dolaştırılıyor.

Başka bir hastanede, hemşire olduğu iddia edilen bir kadının “En iyi çare bu” sözleriyle salladığı tütsü görülüyor.

İran’da hastaneler virüse karşı tütsüyle korunuyorİran'da koronavirüs vakasının görüldüğü bölgeler

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