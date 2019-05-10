taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1226
Euro
6.8888
Altın
1288.54
Borsa
88909.21
Gram Altın
253.565

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran hükümetinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına destek amacıyla başkent Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi.

AA | 10.05.2019 - 15:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazının ardından toplanan kalabalık, ABD yönetimini protesto ederek nükleer faaliyetlerin yeniden başlatılması kararına destek verdi.

ABD BAYRAĞI ATEŞE VERİLDİ

Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını taşıyan göstericiler, Washington yönetimi, İsrail, Suudi Arabistan ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak ABD bayrağını ateşe verdi. Kirman, Simnan, Buşehr, Meşhed, İsfahan, Urumiye, İlam, Bocnurd, Şiraz, Kazvin ve Kum kentleri de benzer gösterilere sahne oldu.

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İMAMLAR VAAZLARDA DESTEK VERDİ

Bu arada ülke genelindeki cuma namazı imamları da vaazlarında karara desteklerini ifade etti. Tahran cuma namazı imamı Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi, hutbesinde, ABD'nin attığı adımlara karşılık taahhütlerin durdurulması kararının yerinde olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası toplum ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir imtihanla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. AB ülkelerinin İran'la ilgili açıklamasını da eleştiren Hac Ali Ekberi, "AB, İran'ın geç aldığı kararla ilgili öfkeli açıklamalar yaptı. Bu da İran'ın aldığı kararın doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

60 GÜN SÜRE TANINMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı. Ruhani, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini belirterek Tahran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı. Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını vurgulayarak, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu. ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

115
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

1221
Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

446
Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

243
Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

443
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir