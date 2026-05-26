İran'da internet erişimi aylar sonra yeniden başladı

İran, iç sorunlar ve ABD tarafından başlatılan savaş nedeniyle 28 Şubat’ta internet erişimini kesti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talimatıyla uluslararası internet erişiminin yeniden sağlanması için süreç başlatılmıştı.

İNTERNETE ERİŞİM SAĞLANDI

İran kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, aşamalı olarak uluslararası internete erişimin yeniden sağlandığı bildirildi.

Siber Alanı Düzenleme ve Yönlendirme Merkezi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pezeşkiyan’ın talimatı ve hükümetin vaadi doğrultusunda siber alana özgür ve düzenlenmiş erişim için ilk adımın atıldığını belirtti.

"AKILLI HİZMETLER SORUNSUZ HALE GELECEK"

Arif, “İnternetin yeniden açılmasıyla birlikte akıllı hizmetler sorunsuz hale getirilecek ve bu şekilde sistem ile İran’ın yanında duran halkın talepleri karşılanacak; bilgi temelli kalkınma ve bilimsel otorite önündeki engeller kaldırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran’da uluslararası internet erişimi, Ocak ayında şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler sırasında kısıtlanmış, daha sonra normale dönmüştü.

Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran, interneti uluslararası erişime tamamen kapatmıştı.