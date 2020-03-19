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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 1284'e çıktı

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

AA | 19.03.2020 - 13:52..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İran'da can kaybına neden oluyor.

Ölü sayılarının giderek artması İran halkını endişelendiriyor.

ÖLÜ SAYISI 1284'E YÜKSELDİ

İran'da koronavirüs vaka sayısı 18 bin 407'ye yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 1284'e yükseldi.

İran'da bir gün içinde 149 kişi yaşamını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 1284'e çıktı


"NEVRUZ TATİLİNDE YOLCULUK YAPMAYIN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." dedi.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 1284'e çıktı


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