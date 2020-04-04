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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye çıktı

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 artarak, 3 bin 452'ye yükseldi.

AA |
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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 158 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 560 olduğunu duyurdu.

Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 3 bin 452'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 55 bin 743'e ulaştığını bildirdi.

4 BİN 103 HASTANIN DURUMU KRİTİK

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 103'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini de paylaştı.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye çıktı

19 BİN 736 KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünden bu yana 1801 hastanın iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 19 bin 736 olduğunu kaydetti.

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