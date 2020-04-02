İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 160'a çıktı

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 124 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

KORONADAN 3 BİN 160 ÖLÜM

Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 3 bin 160'a, vaka sayısının da 50 bin 468'e ulaştığını belirtti.

YAKLAŞIK 17 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 16 bin 711 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da koronavirüsün, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

