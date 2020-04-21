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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 297 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak, 5 bin 297'ye yükseldi.

AA |
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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 297 oldu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1297 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 5 bin 297'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 84 bin 802'ye ulaştığını bildirdi.

60 BİN 965 HASTA İYİLEŞTİ

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 357'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 60 bin 965 olduğunu belirtti. Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 365 bin 723 olduğunu sözlerine ekledi.

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