İran'da koronavirüs ölümleri hemşireyi ağlattı

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan koranavirüs, İran'da da etkisini göstermeye devam ediyor.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE 100 KİŞİ ÖLDÜ"

Salgının İran'a sıçraması üzerine 200'den fazla kişi ölürken, bir hemşire ağlayarak İran'da yaşayanlara, evlerinden çıkmamaları için yalvardığı görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Ağlayarak çektiği ve sosyal medyaya yüklediği videoda "Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü." dediği duyuluyor.

İranlı hemşire: 100 kişi gözlerimin önünde öldü

