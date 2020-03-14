İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

CAN KAYBI 611 OLDU

Koronavirüs salgının yayılması sonucu İran'da toplam can kaybının 611'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını açıkladı.

4 BİN 339 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Cihanpur, şimdiye kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 4 bin 339 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirtti.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.