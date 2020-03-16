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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 853 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 kişi daha artarak 853'e yükseldi.

AA | 16.03.2020 - 13:45..
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 853 oldu

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da can almaya devam ederken, İran halkı ise korku ve panik içerisinde salgınla mücadele etmeye çalışıyor.

Her geçen gün artan ölümler sonucu son üç gün içerisinde önce 97 kişi artarak devam eden ölümler, sonrasında 113'e yükselirken bugün ise 129'a çıktı.

BİR GÜNDE 129 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte korona nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1053 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 853 oldu

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Cihanpur, 4 bin 996 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastanelerden taburcu edildiğini belirtti.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 853 oldu

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 853 oldu

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