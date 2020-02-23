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İran'da koronavirüs önlemi: 8 eyalette eğitime ara

Koronavirüs salgını nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 8 eyalette eğitime 1 haftaya kadar varan sürelerde ara verildi.

AA | 23.02.2020 - 08:35..
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İran'da yeni tip koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından ülke yönetimi önlem almaya devam ediyor.

Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Hemedan, Kazvin ve Gilan eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

İran'da koronavirüs önlemi: 8 eyalette eğitime ara

SPOR MÜSABAKALARI VE SANAT FAALİYETLERİ ERTELENDİ

Bazı eyaletlerde 1 gün, bazılarında 2 gün, bazılarında ise 1 hafta boyunca eğitim yapılmayacağı ve bu sürelerin uzatılabileceği kaydedildi.

Ülkedeki tüm spor müsabakaları 10 güne kadar ertelendi, tüm sanatsal faaliyetler de iptal edildi.

İran'da koronavirüs önlemi: 8 eyalette eğitime ara

İran'da koronavirüs önlemi: 8 eyalette eğitime ara

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