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İran'da koronavirüs tedavisi görenleri yakmaya çalıştılar

İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının her geçen gün artıyor olması ülkede büyük bir panik havasına neden oldu.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 09:31..
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İran'da koronavirüs tedavisi görenleri yakmaya çalıştılar

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül virüs, İran'da çok sayıda can aldı.

İran hükümetine de sıçrayan ölümcül virüs, önce İran Sağlık Bakan Yardımcısına sonra da İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısına bulaştı. Parlamentoda da bazı milletvekilleri ölümcül virüse yakalandı.

Koronavirüsün biyolojik bir silah olduğuna dair tartışmaların devam ettiği İran'da, koronavirüs karantinasında bulunan hastaların bulunduğu hastaneyi yakmaya çalıştılar.

Çıkan yangına hemen müdahale edildi ve karantina merkezi kurtarıldı.

İranlılar koronavirüs olan hastaneyi ateşe verdi VİDEO

İran'da koronavirüs tedavisi görenleri yakmaya çalıştılar

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