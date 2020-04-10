İran'da, son 24 saatte koronadan 122 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybetse de başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın geri kalanında, can almaya devam ediyor.

Salgının en çok ölüme yol açtığı altıncı ülke olan İran’da ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

24 SAATTE 122 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

İran'da son 24 saat içerisinde koronavirüs kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği bildirildi.

Ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye, vaka sayısı ise 68 bin 192'ye yükseldi.