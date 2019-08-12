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İran'da Kurban Bayramı namazı

İran'da Kurban Bayramı namazını kılmak için gelen halka Hamaney hutbe verdi.

AA | 12.08.2019 - 11:56..
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Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.

İran'da Kurban Bayramı namazı

HUTBE VERDİ

Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.

İran'da Kurban Bayramı namazı VİDEO

İran'da Kurban Bayramı namazı

TEK BİR NOKTADA KILINIYOR

Ebu Turabi ayrıca ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeler de kullandı. İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor.

Ülkede Ramazan Bayramı namazlarını genel olarak ülke lideri Ali Hamaney kıldırıyor.

İran'da Kurban Bayramı namazı

İran'da Kurban Bayramı namazı

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