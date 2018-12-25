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İran'da modelsiz defile

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir moda mağazasında, artırılmış gerçeklik ile yapılmış defile gerçekleştirildi. Ancak defilede model kullanılmadı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 10:34..
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İran'da modelsiz defile

Artırılmış gerçeklik, teknolojik gelişimlerin en önemli parçalarından biri haline geldi. Özellikle sanal gerçeklik denilen bu uygulama ile günümüzde her şey simülasyon haline getirilebiliyor. Hem de gerçekmişçesine.

İran'da modelsiz defile

O uygulamalardan biri de İran'da yapıldı. Bir moda mağazası, içeri yerleştirdiği panel ile kıyafetlerin canlı olarak defilede görülmesini sağlıyor.

İran'da modelsiz defile ViDEO

İran'da modelsiz defile

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE DEFİLE

Bir video gibi görünen bu uygulama, artırılmış gerçeklik ile yapılmış. Seçtiğiniz kıyafeti defilede bir model üzerinden gösteren uygulama, kıyafetin giyilmesi durumunda nasıl görüneceği hakkında bilgi veriyor.

MANKENSİZ DEFİLE

Bu uygulamada kıyafetler bir kişinin üzerinde giyilmiş vaziyette defiledeymiş gibi görünüyor, fakat bu defilede görünürde bir manken bulunmuyor. Uygulama sahibi, ülkede yaşanan kısıtlamalar nedeniyle böyle bir yöntemin hayata geçirildiğini belirtirken, modelsiz defile yönteminin büyük ilgi çektiği açıklandı.

İran'da modelsiz defile

Mağazaya gelen müşteriler, panellerde yayınlanan artırılmış gerçekli modelsiz defileyi, kameralarına kaydetti.

İran'da modelsiz defile

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