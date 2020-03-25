İran'da ordu 2 bin yataklı hastane kurdu

İran'da koronavirüsle mücadele kapsamında başkent Tahran'daki fuar alanında ordu tarafından 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs hastalarının tedavi göreceği 2 bin yataklı Şehid Hicreti Hastanesi, Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin katıldığı bir törenle açıldı.

3 BİN KAPASİTEYE ÇIKABİLİR

Tahran Uluslararası Fuar yerleşkesinde kurulan hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde bin yatak daha arttırılabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

DÜN İTİBARİYLE ÖLÜ SAYISI BİN 934 OLARAK AÇIKLANDI

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının bin 934'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı.