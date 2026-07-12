İran'da patlama sesleri: CENTCOM'dan açıklama geldi

Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi devam ediyor.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Güneyde Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.

Ülkenin güneybatısında daha önce patlamaların bildirildiği ve Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: İkinci bir duyuruya kadar kapatılacak

"CENTCOM KUVVETLERİ İRAN'A KARŞI BU HAFTAKİ ÜÇÜNCÜ TUR HAVA SALDIRILARINI BAŞLATMIŞTIR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün TSİ 02:15'te, Devrim Muhafızları Ordusu kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından, CENTCOM kuvvetleri İran'a karşı bu haftaki üçüncü tur hava saldırılarını başlatmıştır.



Sivil bir mürettebat üyesi kayıptır ve gemi, içeride çıkan yangın ile makine dairesindeki ciddi hasar nedeniyle yolculuğuna devam edememektedir.



Ticari gemilere yönelik daha önceki saldırılardan sorumlu tutulmasının ardından İran'a, Mutabakat Zaptı'na bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha tanınmış ancak İran bir kez daha başarısız olmuştur.



Buna karşılık Birleşik Devletler, İran'ın boğazdan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmaya devam ederek ağır bir bedel ödetmektedir.



Saldırılar, Başkomutanın talimatıyla gerçekleştirilmektedir.”