İran’da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Orta Doğu’da sular durulmuyor.

Tüm dünyanın derinden etkilendiği savaşta, İHA’lar ve hava savunma sistemleri dünyada öne çıkan unsurlar oldu.

Dün İran’ın hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle duyulan patlama sesleri, insanlarda korkuya neden oldu.



Entekhab haber sitesi, Hürmüzgan Valiliği'nin adada meydana gelen patlama seslerine dair açıklamasına dair haber yayımladı.

ÇATIŞMA YAŞANMADI PATLAMA YA DA HASAR MEYDANA GELMEDİ

Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Patlama seslerinin mikro drone ve keşif insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin devreye girmesi sonucu duyulduğu ifade edilen açıklamada, Keşm Adası'nda herhangi bir çatışma, patlama ya da hasar meydana gelmediği aktarıldı.

GECE SAATLERİNDE PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Gece saatlerinde sosyal medyada, Keşm Adası'nda birden fazla patlama sesi duyulduğu ileri sürülmüş ancak resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.